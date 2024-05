España/La Selección de Fútbol de Panamá culminó su cuarta jornada de entrenamientos en Barcelona con el anuncio de que dos jugadores más se unen al grupo. Estos son Martín Morán y Cristian Martínez.

Morán se incorporó a las prácticas, por lo tanto son 20 los jugadores del combinado panameño que están concentrados. Por otra parte, Martínez está por incorporarse al igual que el portero Orlando Mosquera y el atacante Eduardo Guerrero.

Roderick Miller dio sus apreciaciones de lo que ha sido este llamado para él tras una campaña, que calificó como ardua, con el club Turan Tovuz de Azerbaiyán.

"Ha sido una temporada ardua y larga. Luchamos en el campeonato y ahora vengo a la selección en buena forma para luchar por un puesto", manifestó.

Por su parte, Gabriel Brown, jugador del Deportivo Árabe Unido, se mostró contento por la recepción que ha tenido dentro del gupo y trabaja para mantenerse dentro de la selección.

"Gracias a Dios me he sentido bien, el grupo me ha acogido de la mejor manera", expresó. "Mi objetivo es aprovechar la oportunidad que 'el profe' me ha dado para que me siga tomando en cuenta para los partidos que vienen", agregó.

Panamá enfrentará a Catalunya, el miércoles 29 de mayo, y a Galicia, el viernes 31, en dos partidos amistosos que se realizarán a las 12:00 pm y 1:00 pm, respectivamente.