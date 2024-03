Panamá/En TVMAX Deportes estuvo como invitado especial desde la ciudad de México el periodista mexicano Alberto Bernard de W Deportes y el programa Juicio Deportivo donde se refirió al partido de la Liga de Naciones Concacaf entre Panamá y México que se jugará en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Sin pelos en la lengua, Alberto Bernard desdibujó al Tri: "¿el partido cómo lo vemos en México? lo vemos con nerviosismo, intranquilos, incómodos, porque tenemos un técnico demasiado novato, un técnico que ha apostado por los veteranos para que den la cara", arrancó diciendo Bernard.

"Este torneo ha sido un dolor de cabeza para México, ¡porque no lo ha ganado!". Como todos saben, los Estados Unidos ha ganado las dos ediciones de la Liga de Naciones Concacaf.

También reafirmó que en México están con la matemática activada, refiriéndose a Jaime Lozano, acá en Panamá le llamaríamos estar con el libro de Álgebra de Baldor.

"La ecuación es muy fácil en México, si gana el Final Four, la Nations League, Jaime Lozano, con hacer una buena actuación en la Copa América, asegura ir a la copa del mundo, pero, si tropieza con Panamá y si tropieza con Jamaica o Estados Unidos en una final en caso de avanzar, llega obligado a ser semifinalista en la Copa América para pensar en dirigir la Copa del Mundo y les digo algo, está bravo, está muy bravo el asunto para México".

Para Alberto Bernard, la selección que más ha crecido en Conacacaf en la última década es Panamá.

¿Ochoa o Malagón?: "Yo creo que Ochoa tiene los reconocimientos suficientes, para que no esté en discución, pero les digo algo, ha recibido ya más de mil goles en su carrera, también tiene cinco copas del mundo, tiene veinte años atajando, pero si te das cuenta cómo mucha gente ya no lo quiere".

¿México sigue siendo el gigante de Concacaf?: "no lo creo, hay que ver datos, no opiniones, la nómina que trajo Estados Unidos para el Final Four es la mejor que tiene, me queda claro que quieren ir por su tercera copa de la Nations League".

Alberto Bernard también se refirió a la selección panameña, destacando al técnico Thomas Christiansen quien ha sabido inculcarle a sus jugadores un buen manejo del balón, salir desde abajo, el medio campo con Godoy y Carrasquilla es muy sólido y tienen buen pie, también apuntó que Panamá le puede hacer daño a México en las bandas, aprovechando las espaldas de los laterales.