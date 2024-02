Uno de los temas que no pudieron faltar en el programa Somos La Sele que se transmite todos los lunes desde las 10:00 pm por TVMAX, fue el relacionado a la ausencia de Michael Amir Murillo en las semifinales Liga de Naciones Concacaf.

Y es que Concacaf hizo el anuncio de la lista preliminar de 60 jugadores de las selecciones de México, Estados Unidos, Jamaica y Panamá. Thomas Christansen no incluyó a Michael Amir Murillo jugador del Olympique Marsella de la Ligue 1, situación que dejó sorprendidos a los seguidores de la sele.

En Somos La Sele, la mesa esbozó las posibles razones de la ausencia de Michael Amir Murillo, destacando su estado físico, ya que actualmente está lesionado.

Para Salvador Saldaña, la lesión va más allá del aductor: "yo lo que creo es, que más allá de la intensión que tenía Michael Amir Murillo de estar con la selección en marzo, otra situación se dio que lo deja fuera de la disponibilidad de la selección, al punto que yo no me atrevería decir sinceramente, primero lo que me dijeron en Francia, lo de Francia yo realmente no lo voy a comentar hasta que no me lo confirmen totalmente, pero todo apunta a que puede que no veremos a Michael Amir Murillo cuidado hasta finales de marzo inicios de abril entrando a una convocatoria".

La tercera edición de las semifinales Liga de Naciones Concacaf se jugará en el AT&T Stadium en Arlington, TX, entre los cuatro ganadores de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf. Las Semifinales, programadas para el jueves 21 de marzo, serán Panamá (1) vs México (4) y Estados Unidos (2) vs Jamaica (3). El partido por el Tercer Lugar y la Final seguirán a las Semifinales el domingo 24 de marzo.