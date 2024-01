El Manchester City remontó y ganó 3-2 en la cancha del Newcastle, este sábado en la jornada 21, gracias al regreso triunfal de su capitán Kevin De Bruyne, goleador y pasador decisivo cinco meses después de su último partido en la Premier League.

Vigente triple campeón de la competición, el City sufrió hasta el final, pero el pie providencial de 'KDB', de vuelta tras su lesión a principios de agosto, obró el milagro.

El mediapunta belga empató cinco minutos después de haber entrado en juego (74) y en el tiempo de descuento (90+1) envió un balón teledirigido al joven Oscar Bobb para que con una gran maniobra marcara, dejando helado St James Park.

"El balón fue bueno, pero la carrera de Oscar increíble. Lo hizo muy bien. Miré su carrera, si no la hace, no hubiera podido hacer mi pase", dijo De Bruyne con modestia.

El internacional belga se refirió a sus sensaciones tras mucho tiempo fuera: "Lo he echado de menos, es así. Tuve una grave lesión y necesitaba tiempo, hoy he disfrutado. Creo que fue más la voluntad que otra cosa, fue una locura. Sé que no soy capaz de hacer eso durante 90 minutos por el momento, pero puedo trabajar durante 30".