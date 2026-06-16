Recientes acontecimientos relacionados con el sistema penitenciario y la decisión del Órgano Judicial de separar de sus cargos a dos magistrados del Tribunal de Apelaciones. Además, abordamos el preocupante avance del crimen organizado y su posible influencia en distintos sectores, incluyendo la justicia, la política y la economía, así como los desafíos que enfrenta Panamá para combatir estas estructuras y fortalecer sus instituciones.