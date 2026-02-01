En esta edición especial de domingo, analizamos los tres temas que impactaron al país durante los últimos días: El primero, el fallo de inconstitucionalidad del contrato entre Panama Ports Company y el Estado y sus posibles repercusiones a largo plazo. También tocamos la investigación que el Ministerio Público adelanta al exvicepresidente José Gabriel Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, y por último analizamos la tercera semana de la Audiencia del Caso Odebrecht y lo que han revelado los testigos llamados por la Fiscalía.