Asia Argento irrumpe en la clausura de Cannes con el caso Harvey Weinstein

"Quiero prever algo, Harvey Weinstein nunca más será bienvenido en Cannes", afirmó la actriz, vestida de negro, convertida en símbolo del escándalo en torno al productor, acusado de un centenar de casos de acoso sexual y violaciones.

"Este festival era su coto privado", deploró la intérprete que tenía 21 años cuando fue supuestamente violada por Weinstein.

"Toda la comunidad le volvió la espalda, incluso quienes nunca denunciaron estos hechos. Y entre ustedes, en el público, hay a quienes deberíamos señalar con el dedo a causa de su comportamiento hacia las mujeres, un comportamiento indigno de esta industria".

"Sabemos quiénes sois", añadió Argento, al presentar el premio de interpretación femenina en el primer festival tras el escándalo Weinstein, donde el productor era una de las figuras más influyentes.

"No os permitiremos vivir en la impunidad", concluyó, antes de ser aplaudida por la sala. Después levantó el puño en señal de protesta.

Casi al mismo tiempo que Argento hacía estas declaraciones, trascendía en la prensa que una actriz denunció el viernes por violación al cineasta y productor francés Luc Besson, una de las figuras más destacadas del cine galo, que este sábado negó los hechos.

Argento, que hizo estas declaraciones al presentar el premio a la mejor interpretación femenina, escribió más tarde en Twitter: "Gracias al Festival de Cannes, creo que imaginaron que escribiría mi discurso y me permitieron contar mi dura realidad. Poder para las mujeres".

This is the speech I wrote and spoke out loud tonight at Cannes. For all the brave women who came forward denouncing their predators, and for all the brave women who will come forward in the future. We got the power #metoopic.twitter.com/ttJN1pNFxR