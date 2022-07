Por Sol Eisenberg



Christian Nodal ha logrado convertirse en uno de los cantantes de regional mexicano más reconocidos por su talento y buena letra. Sin embargo, en los últimos meses el mexicano ha estado envuelto en polémicas y controversias con otros artistas; la última, su opinión sobre la música de Bad Bunny en una entrevista con los Rolling Stones.

En la entrevista, al cantante de “No te contaron mal” y “Adiós Amor” se le preguntó su opinión sobre los diferentes géneros musicales. A esto le contestó que “El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles, melodías.”

Sobre los demás, que él respeta a todos los géneros pero a veces “sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento.”

Es aquí que nace el comentario hacia el cantante Bad Bunny “A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”.

Nodal dejó claro que música le gusta y que no está dispuesto a producir.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso.” comentó Nodal.

No quiso irse sin dejar claro que “No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo (...) hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento.”

Nodal dejó claro que su problema con estas canciones es que no transmiten un mensaje positivo y que no tiene contenido y se ganan la atención a diferencia de otras canciones. “Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo.”

Sobre la industria musical, el cantante la compara con “ comida rápida”.

“La música ahorita mismo es comida rápida. La manera de consumir es de locos. Un hit mundial no dura lo que duraba antes. Podemos hablar de varios temas de canciones que han sido gigantes y te apuesto, hermano, que ya ni te acuerdas de la letra (...) las cosas no van así. Al arte hay que tomarle aprecio, al arte hay que valorarlo, al arte hay que tomarlo con mucho amor, con mucho respeto”.

Aprovecho para terminar la entrevista dejando un mensaje para el público, sus fans y los amantes de la música.

“A muchas personas les molesta mi estética, pero al mismo tiempo ven que está haciendo lo que le hace feliz, o sea, él es él. Al final del día yo quiero que no tengan miedo a ser ellos mismos, porque es muy bello ser tú mismo, es muy bello amarte a ti, es muy bello tomar riesgos, que no son riesgos al final, el que ama lo que hace, nunca pierde.”