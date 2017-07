Cuando 'Juego de Tronos' inspira a la Alta Costura

Así fue al menos en la pasarela parisina, que este miércoles puso fin a la presentación de propuestas para el otoño-invierno 2017/2018, y donde el propio diseñador reconoció haber tomado de referencia la serie de tendencia, en una línea que bautizó "Una leyenda de reyes caídos".

"En algún lugar entre la luz y la oscuridad, hay un hueco para las leyendas", reza el comunicado de moda de la marca.

Las leyendas de Elie Saab fueron en esta ocasión reinas que habrían derrotado a los reyes, a quienes superan en valentía, esplendor y también belleza gracias a una serie de imponentes vestidos largos, con aire medieval, claro, donde reinaron el terciopelo, la muselina y el tul.

La firma trabajó los bordados más que nunca en un minucioso trabajo para cubrir en ocasiones la totalidad de los vestidos, así como capas y accesorios; un tributo a la artesanía ornamental de la época, que sirvió al mismo tiempo para marcar la silueta femenina, especialmente para resaltar la cintura.

Además, y para resaltar el carácter de una época cargada de mitos y leyendas, los vestidos se llenaron de plumas e incluso perlas incrustadas para dar forma a originales dibujos.

En los colores primó la variedad, aunque destacaron los románticos tonos piel con destellos dorados en contraste con piezas más oscuras como el rojo pasión, azul intenso, verde botella y negro.

Las modelos fueron maquilladas con sombras de ojo doradas, lo más llamativo en un "look" de belleza que apostó por la naturalidad, a juego con el cabello, suelto y con ligeras ondas o alguna pequeña trenza, bajo una cinta color oro que servía de corona.

También llegó el invierno a la pasarela de Jean Paul Gaultier, que decoró sus oficinas -donde celebra tradicionalmente sus desfiles- con imágenes de la ciudad de París bajo la nieve, en una línea sin embargo cálida gracias a la original mezcla de inspiraciones orientales.

¿Puede el chic francés fusionarse con los saris de la India y los folklóricos estampados rusos? Gaultier lo consiguió gracias a la fusión de tendencias.

Los primeros estilismos coloreados en gris -color que la Alta Costura parisina parece dispuesta a convertir en el tono de moda de la próxima temporada, por lo que se ha podido ver en otros desfiles-, sirvió como representación de occidente.

Chaquetas de lana de paño cruzadas y pantalones estilo "yogui" combinados con abrigos de pluma, para el día, mientras que el color ocupa la noche, especialmente en un intenso rojo de pasión para los detalles, como zapatos, mangas o parte de los adornos de las prendas, pero también en versiones metalizadas de rosa o dorado, en mallas estilo gimnasta y abrigos estampados.

Las telas de lana, en gris oscuro y camel, parecían chaquetas de traje desmontadas que se transformaron en un sari, el vestido tradicional de las mujeres en India, dando forma a chaquetas asimétricas o largos vestidos de noche.

El desfile cerró bajo un manto de copos de nieve y con la modelo canadiense Coco Rocha vistiendo un original traje de novia plisado sobre mallas doradas, que lució sobre una bicicleta, al ritmo de "All I want for Christmas is you", interpretada por Mariah Carey.

Por su parte, el diseñador libanés Zuhair Murad fue fiel a sus vestidos de estilo principesco, con pedrería y transparencias, en una colección digna de cuento de hadas, en una gama de tonos pastel.

Acompañando a los vestidos, largos y con gran caída, Murad incluyó capas, como se ha visto durante la semana en otras firmas como Schiaparelli o Elie Saab.