Jeffrey Epstein llega a la TV: Laura Dern lidera la serie que revive el escándalo que sacudió al poder

El caso, uno de los escándalos más impactantes de las últimas décadas, dará el salto a la ficción televisiva con una ambiciosa producción que promete reabrir el debate público.

Sony Pictures Television desarrolla una serie limitada basada en la investigación periodística que expuso los acuerdos judiciales y la red de abusos vinculada al magnate Jeffrey Epstein, con Laura Dern como figura central del proyecto.

La producción se inspira en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, escrito por la periodista Julie K. Brown, cuya investigación fue clave para reactivar el caso años después de que pareciera haber quedado enterrado. Dern no solo protagonizará la serie, sino que también asumirá un rol como productora ejecutiva, interpretando a Brown en una narrativa que se centra en el poder del periodismo de investigación.

La historia ha sido descrita como “un relato explosivo de una reportera de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”, una premisa que apunta a mostrar los entresijos de un sistema judicial cuestionado por su manejo del caso. La trama seguirá el trabajo de varios años de Brown, quien logró identificar al menos 80 víctimas, persuadir a sobrevivientes para que dieran su testimonio y contribuir directamente a los arrestos de Epstein y de Ghislaine Maxwell.

El guion está a cargo de Sharon Hoffman, reconocida por su trabajo en producciones como Mrs. America y House of Cards, quien además ejercerá como productora ejecutiva y co-showrunner junto a Eileen Myers. Ambas liderarán el desarrollo narrativo de una serie que busca combinar rigor periodístico con dramatización, en un formato que hasta ahora no se había explorado en este caso, abordado previamente solo desde el documental.

Detrás del proyecto también se encuentra Adam McKay, quien participa como productor ejecutivo a través de su compañía Hyperobject Industries, junto a Kevin Messick. McKay ha consolidado su reputación con producciones de fuerte contenido social y político, como The Big Short, Don’t Look Up y la serie Succession, lo que anticipa un enfoque crítico y analítico en esta nueva apuesta televisiva.

El proyecto marcaría la primera serie de ficción sobre el caso Epstein, un hecho significativo considerando el impacto global de los acontecimientos que rodearon al financiero. Epstein construyó una fortuna multimillonaria tras su paso por el banco de inversión Bear Stearns y la fundación de su firma J. Epstein and Co., acumulando propiedades de lujo y una red de contactos que incluía figuras influyentes en distintos ámbitos.

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Sin embargo, su caída comenzó en 2005, cuando los padres de una menor denunciaron abusos ante las autoridades en Florida. La investigación posterior reveló decenas de víctimas, pero en 2008, el entonces fiscal federal Alexander Acosta firmó un acuerdo que permitió a Epstein evitar cargos federales graves. Este pacto, calificado por el Miami Herald como “el acuerdo del siglo”, le permitió cumplir solo 13 meses de prisión bajo condiciones privilegiadas.

El caso resurgió con fuerza en 2019, cuando Epstein fue arrestado nuevamente acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores. Su muerte el 10 de agosto de ese año en una prisión de Manhattan, antes de enfrentar juicio, dejó múltiples interrogantes sin resolver. Epstein nunca admitió culpabilidad.

Por su parte, Ghislaine Maxwell fue detenida en 2020 y condenada en 2021 por varios cargos relacionados con tráfico sexual. Durante su sentencia, expresó: “Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein”, una declaración que reflejó la magnitud del escándalo y sus consecuencias.

La serie también pondrá en contexto las conexiones de Epstein con figuras públicas. En 2002, el entonces empresario Donald Trump declaró a la revista New York: “He conocido a Jeff durante 15 años. Un tipo estupendo”, una cita que ha sido ampliamente revisitada tras la caída del financiero.

Con este proyecto, la televisión busca reconstruir una de las historias más controvertidas del poder contemporáneo, explorando no solo los hechos, sino también las fallas estructurales que permitieron que el caso permaneciera oculto durante años. La participación de Laura Dern y el equipo creativo detrás de la serie refuerzan la expectativa en torno a una producción que promete generar conversación y análisis a nivel global.