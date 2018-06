Miss América se reinventa: las concursantes ya no desfilarán en traje de baño

"Ya no somos un desfile", proclamó la presidenta de Miss América, Gretchen Carlson, en declaraciones a "Good Morning America".

El nombramiento de Carlson a principios de año fue toda una declaración de intenciones de lo que estaba por venir.

Carlson, Miss América 1989 y exreportera de la cadena Fox, había denunciado hace dos años al entonces presidente de Fox, Roger Alies, por acoso sexual.

En enero, el entonces CEO de Miss América, Sam Haskell, dimitió después de que se filtraran unos correos electrónicos en los que arremetía contra el físico, la inteligencia y la vida personal de algunas exconcursantes, entre ellas Carlson.

La organización decidió entonces renovarse y fichar precisamente a Carlson como nueva presidenta del consejo de administración, que por primera vez pasó a estar compuesto solo por mujeres.

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini#MissAmerica2019pic.twitter.com/pgyHotpoYz