El video que fue publicado el 11 de noviembre ya cuenta con más de 16 millones de vistas y 24 mil 'dislikes', lo que es un adelanto de su nuevo álbum "Motomami" que saldrá en el 2022.

La cantante española de 28 años debutó en el 2018 con su canción 'Con altura', y en los siguientes años se ha posicionado en el mundo latino por sus grandes colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Bad Bunny, Ozuna, Sech, Farruko y otros más.

Los internautas argumentan que si Rosalía deseaba hacer una canción al ritmo de la bachata, podía aliarse a cantantes como Juan Luis Guerra, Prince Royce y otros íconos del género dominicano, en lugar de The Weeknd, cuyo idioma principal ni siquiera es el español. Asimismo, una usuaria recalcó que en República Dominicana hay muchísimo talento que ella podría resaltar.

If rosalia wanted to try bachata there was so much dominican talent she could have shined light on, but noooo she made another culture all abt her, again