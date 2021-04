Sech abarrota discoteca en Miami en fiesta de lanzamiento de su álbum '42'

El panameño Sech llenó la discoteca "LIV" de Miami, Florida, para la fiesta de lanzamiento de su nuevo álbum 42.

La fiesta programada para la noche del jueves 29 de abril fue un éxito total.

Los fanáticos del artista panameño cantaron a todo pulmón sus canciones y Sech, no se aguantó las ganas de compartirlo en sus redes sociales.

"No me aguante verlos cantar mis canciones y aunque esto quizás me traiga problemas estoy feliz y eso es lo que importa", escribió el panameño en un post en su cuenta de Instagram que acompaña con un video, donde su puede ver lo abarrotada que estaba la discoteca, todavía en tiempos de pandemia.

El artista señaló que quiere montar su gira e invitó a los fans a comentarle a Cardenas Marketing Network (empresa de espectáculos) para ver por donde inicia esta gira musical post Covid-19.