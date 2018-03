Los irreverentes The Mexican Standoff apuntan su música a las políticas de Trump

La contestataria banda The Mexican Standoff apunta sus instrumentos contra las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el tema "Muro (The Wall)", compuesto para apoyar a los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores". "La canción expresa que todos debemos tener la oportunidad para seguir adelante en la vida", dijo a Efe David Monnich, guitarrista de The Mexican Standoff.