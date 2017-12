Siete músicos latinos copan los diez videoclips más vistos en YouTube en 2017

Seis de las diez canciones son además en español, hecho que confirma el ascenso de la música latina a nivel internacional, gracias al tirón de "Despacito" y los ritmos urbanos.

Además de Fonsi, el colombiano J Balvin se sitúa en tercera posición con la canción "Mi gente", que alcanzó los mil millones de reproducciones en solo 103 días, el cuarto video más rápido en alcanzar esa cota en la historia de la plataforma.

El tema de J Balvin y el francés Willy William aparece por detrás de Ed Sheeran, segundo, y por delante de su compatriota Maluma, con "Felices los 4", uno de los cuatro videos del paisa que superaron ya la barrera de los mil millones de visualizaciones en YouTube, incluyendo sus dos colaboraciones con Shakira y Ricky Martin.

En la quinta plaza aparece el cantante de origen puertorriqueño Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández y que figura en esta selecta clasificación con el vídeoclip de "That's What I like". Esta lista de los diez vídeos musicales más vistos en 2017 la compone también el tema "Ahora Dice", del puertorriqueño Chris Jeday junto con J Balvin, Ozuna y Arcángel.

A este cuarteto latino le sigue en la séptima plaza el cantante estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño Nicky Jam, por su tema "El amante".

Esta es la segunda ocasión consecutiva que Nicky Jam aparece en esta lista, después de que lo hiciera en 2016 con "Hasta el amanecer", el único tema en español de la pasada edición de esta clasificación.

El listado lo cierra el español Enrique Iglesias, cuyo tema "Súbeme la radio" es el décimo vídeo más visto este año en YouTube, donde el cantante madrileño tiene el segundo tema en español más visto en la historia de esta popular plataforma, "Bailando", con 2.400 millones de reproducciones.

El primero es "Despacito", que logró este año la marca histórica de ser el vídeo más visualizado de la historia de YouTube en solo 204 días, y fue el primer vídeo en alcanzar los 3.000 millones de reproducciones.