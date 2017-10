El rockero estadounidense Tom Petty muere a los 66 años

Relacionados Tom Petty sufre un ataque cardíaco y es hospitalizado

"En nombre de la familia de Tom Petty estamos desolados al anunciar la prematura muerte de nuestro padre, marido, hermano líder y amigo Tom Petty", dijeron los familiares en un comunicado.

Petty, que con su banda The Heartbreakers lanzó varios hits musicales, sufrió un paro cardíaco en las primeras horas del lunes en su hogar en Malibú, California, dijo la familia.

Fue llevado a un hospital de Los Ángeles, pero no logró recuperarse y "murió pacíficamente (...) rodeado de su familia, sus compañeros de banda y amigos", agrega el comunicado.

Petty, conocido por hits como "American Girl", "Don't Come Around Here No More" y "I Won't Back Down", había terminado la semana pasada una gira para marcar los 40 años de su banda The Heartbreakers.

Reconocible por su larga melena rubia, Petty estaba habitado por una cólera contenida. "I Won't Back Down", probablemente su tema más conocido, tuvo una segunda vida como canción patriótica tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El rock como vía de escape

Sus canciones estaban repletas de estadounidenses modestos cuyos sueños se estrellaban contra los muros, reminiscencia de sus propios inicios difíciles en la vida.

Su abuelo, un carnicero de Georgia, huyó a Florida tras haber matado a un hombre a hachazos en una pelea, y su padre, alcohólico y agresivo, era un vendedor de tabaco y caramelos.

El cantante recordaba que un día su padre, borracho y poco sensible a su pasión por la música, destrozó su colección de discos. El artista le dijo entonces: "Papá, si me dejas simplemente solo, seré millonario a los 35 años". Su comentario resultó ser una declaración profética.

El artista confió en 2015 a la revista estadounidense Men's Journal que había sido su madre, Kitty, quien hacía todo "por mostrarnos que había algo más en la vida que gente de pueblo".

"Me leía muchos libros. Ella amaba la música: tenía un tocadiscos y ponía a Nat King Cole y la banda sonora de 'West Side Story'. Cada vez que escucho esas melodías me acuerdo de ella".

Pero su cólera interna permanecía. "Cuando no estaba de acuerdo con algún tipo de autoridad, podía volverme loco".

A lo largo de su vida combatió la depresión y pasó por la adicción a la heroína, antes de virar hacia la marihuana y la meditación trascendental para tranquilizarse.

Petty se acercó en su obra también al sur de Estados Unidos, especialmente en su álbum de 1985 "Southern Accents". En un discurso en febrero de ese mismo año al recoger un Grammy, dijo tener una gran deuda con afroamericanos como Chuck Berry, creador del rock and roll.

Música negra en la radio blanca

"Mis ojos, como los de muchos otros, se abrieron y me sumé a los esfuerzos para poner música negra en la radio popular blanca", dijo.

A finales de los años 80, Petty participó con uno de los Beatles, George Harrison, en el súper grupo The Traveling Wilburys del que también formaba parte Bob Dylan.

En 1989 sacó su primer álbum solo, "Full Moon Fever" ("Free Fallin'", "Runnin' Down a Dream" o "I Won't Back Down"). Otro de sus grandes éxitos es el tema "Don't Come Around Here No More", escrito con David A. Stewart de la banda Eurythmics. El vídeo, inspirado en "Alicia en el país de las maravillas", consolidó su reputación entre los amateurs de drogas.

Galardonado tres veces con un Grammy, Tom Petty se mostró firme con el control artístico de su trabajo. En 2015, el viejo rockero consiguió que el joven cantante británico Sam Smith le reconociera coautor por "Stay with me" a causa de semejanzas, fortuitas según Smith, con su conocido tema "I Wont' Back Down".