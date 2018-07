El palacio de Buckingham abre sus puertas al público todo el verano

En esta ocasión, uno de los salones principales albergará la exposición " Prince and Patron" (Príncipe y mecenas), con motivo del 70 cumpleaños del príncipe Carlos.

" Los visitantes de la apertura de verano podrán disfrutar de una exhibición especial con una selección de obras de arte seleccionadas personalmente por su Alteza Real", informó en su página web la Royal Collection Trust, la organización que gestiona el patrimonio de la familia real británica.

En la exposición, las obras de arte favoritas del príncipe de Gales se mostrarán junto a otras creadas por artistas jóvenes, apoyados por tres organizaciones benéficas que él mismo fundó: la Royal Drawing School, la Prince's Foundation School of Traditional Arts y la Turquoise Mountain.

Buckingham Palace will open its doors to the public for the 2018 @RCT Summer Opening from tomorrow until Sunday 30th September #SummeratthePalace .Visit https://t.co/maRlDBeSBU to find out more! pic.twitter.com/q4rMy7f2yk

Entre los trabajos presentes, destacan "La Tribuna de los Uffizi", encargada en 1772 por la Reina Carlota a Johan Joseph Zoffany, y el manto de Napoleón Bonaparte, sacado de su carro inmediatamente después de la Batalla de Waterloo en 1915.

"El color, el patrón y la historia de la capa han fascinado a Su Alteza Real desde la primera vez que vieron el objeto expuesto en el Castillo de Windsor", precisó la Royal Collection Trust en relación al manto de Napoleón.

El palacio y la mencionada exposición permanecerán abiertas al público hasta el 30 de septiembre.

Las entradas, cuyo coste oscila entre las 24 libras (26,9 euros) y las 13,5 libras (15,1 euros) se pueden adquirir de manera online a través de la página oficial de la Royal Collection Trust.

#BuckinghamPalace opens to the public tomorrow. Watch a timelapse of the installation of our #PrinceAndPatron exhibition in the Ball Supper Room. Find out more about the exhibition: https://t.co/S5u2f2XsSjpic.twitter.com/PZTbQ3hUPk