Para la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, el traslado de reos de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en la Isla Coiba, como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y reducir su capacidad de operación desde los centros penitenciarios, representa una “situación crítica” en el Sistema Penitenciario.