los resultados del estudio de Herrera y Los Santos mostraron bajas concentraciones de pesticidas organoclorados y de compuestos industriales (PCBs de los transformadores eléctricos) en la placenta, coincidente con estudios internacionales en Europa y América del Norte. Se comprende que los pesticidas no deberían alcanzar al ser humano y que su empleo en agricultura debería garantizar que la mujer fértil o la embarazada no estuviesen expuestas, pero no es así. La experiencia en Europa nos dice lo contrario. los pesticidas que se encuentran como residuo en los alimentos pueden incorporarse por la alimentación y alcanzar al embrión/feto a través de la placenta y al niño a través de la lactancia.