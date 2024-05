El alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, dijo que lo primero que hará una vez tome el cargo es ordenar la casa que es el mismo municipio.

Destacó que, si la casa no funciona, no importa lo que haga, no podrá hacer nada. Dicho eso, indicó que parte de ese orden va por el lado de la planilla, de ver quién realmente trabaja, seguidamente revisar la parte financiera.