Darién/“Estoy profundamente impresionado de lo que vi”, esta fue la primera impresión del presidente electo José Raúl Mulino, tras el recorrido hecho en las comunidades que acogen a los migrantes que cruzan de forma ilegal la selva de Darién.

Destacó que la crisis humanitaria que hay en la región es incalculable e imparable producto de las situaciones sociales y económicas de los países de origen, asegurando que lo fuerzan a hacer un esfuerzo de Estado para buscar las soluciones, alzando la voz para denunciar lo que está pasando.

Reiteró que su discurso en las Naciones Unidas estará centrado en la crisis humanitaria y migratoria que se vive en Darién. Resaltó que la situación está siendo aprovechada por personas inescrupulosas para hacer negocio.

Sobre el cierre de la frontera, reiteró que esto es filosófico, porque lo que se hará es una repatriación, de lo cual no detalló los costos, ya que, considera que este es un problema de Estados Unidos y no de Panamá, por lo que son ellos quienes deben costearlo, debido a que Panamá no cuenta con los recursos.

Sobre la participación de Colombia en el control de la crisis, dijo que “si ellos tienen la puerta de salida, nosotros tenemos la de entrada, alguien tiene que poner orden aquí”, señalando que, desde Colombia están permitiendo la salida de personas sin pasaporte, y no se permitirá que estas personas ingresen al territorio sin estos papeles.

Cuestionamientos

El presidente electo dijo desconocer los cuestionamientos que se le han hecho por sus designaciones, afirmando que estas responden a su criterio y a la capacidad que él cree que tienen estas personas para colaborarle en su gestión y a echar para adelante al país.

“A quiénes han cuestionado, yo no lo sé. Desconozco las razones, la vida pública es así, uno le cae bien a unos y mal a otros”, expresó.

Director de la CSS

Mulino dijo que ha solicitado al ministro de Salud, Fernando Boyd, que mande las cartas a los gremios del sector salud para que sean ellos quienes hagan las ternas, para entonces mandarlas a la Asamblea. Luego de eso, establecerá el modo operandi que le permite la Ley y designará a quien él crea que tiene la capacidad para hacer las transformaciones profundas que se requiere.

Resaltó que la actual junta directiva de la CSS no tiene méritos para intentar presidir la institución ni un día más, ya que son los causantes de la debacle que se ha sufrido por años.

Dicho esto, recomendó a las personas nombrar personas que sepan del tema, que puedan resolver la crisis.

Etesa y Contraloría

Desde que se supo el pago de las indemnizaciones que se pretenden dar en Etesa y recientemente los aumentos de sueldos en la Contraloría General de la República, el futuro mandatario ha manifestado su desacuerdo con esto, asegurando que en caso de que esto siga, no incluirá a la Contraloría en el presupuesto de la Nación que pasa por el Ejecutivo.

“Si a Solís le quedan 6 meses, a mí me quedan cinco años, que él decida si es piedra contra papel, bueno, vamos piedra contra papel”, manifestó.

Tachó de inmoral estas acciones que se están haciendo en último momento, por lo que ‘en lo que a mí respecta, ‘eso no va a ser’.