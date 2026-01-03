Bajo órdenes directas del presidente de Estados Unidos y en apoyo a una solicitud del Departamento de Justicia, las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron una operación militar nocturna en Caracas, Venezuela, con el objetivo de detener a dos acusados: Nicolás Maduro y su esposa, Silvia Flores. Así lo aseguró el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto y principal asesor militar del presidente, el secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional, al ofrecer un extenso relato de lo que calificó como una misión “audaz” y “sin precedentes”.