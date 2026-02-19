Desde la escuela Sara Sotillo, ubicada en la región educativa de Panamá Centro, personal del Meduca detalló que las labores se han desarrollado de forma continua desde finales de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, más de 35 centros educativos de Panamá Centro han recibido trabajos de mantenimiento durante el periodo de verano, como parte de la preparación del Ministerio de Educación (Meduca) para recibir a cientos de estudiantes.