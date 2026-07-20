La serie toma como referencia la vida de María Roa, una mujer del Pacífico colombiano que luchó por los derechos de las trabajadoras domésticas y logró impulsar importantes cambios en favor de este sector.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actriz colombiana Katia Semaquaritt visitó los estudios de TVN para hablar sobre "María la Caprichosa", la nueva producción que se estrena este lunes a las 9:00 p.m. y que promete atrapar a la audiencia con una historia inspirada en hechos reales.