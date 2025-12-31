Año Nuevo: Intenso movimiento de viajeros marca el cierre de 2025 en diversos puntos del país

Desde tempranas horas, la terminal de transporte de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció abarrotada de pasajeros con destino a Changuinola, en Bocas del Toro, así como hacia distritos del oriente chiricano, entre ellos Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé.