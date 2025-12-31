Año Nuevo: Intenso movimiento de viajeros marca el cierre de 2025 en diversos puntos del país
Desde tempranas horas, la terminal de transporte de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció abarrotada de pasajeros con destino a Changuinola, en Bocas del Toro, así como hacia distritos del oriente chiricano, entre ellos Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé.
Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí/Las terminales de transporte del país registraron un intenso movimiento de viajeros en las últimas horas del año, con miles de personas desplazándose hacia distintos puntos del interior para recibir el Año Nuevo 2026 en familia.