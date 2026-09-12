Arraiján, Panamá Oeste/La provincia de Panamá Oeste conmemoró con entusiasmo los 171 años de fundación de Arraiján. La jornada inició desde tempranas horas en el consejo municipal con la sesión solemne y el te deum, para luego dar paso a concurridos desfiles cívicos que contaron con la participación de delegaciones escolares, bandas de música e instituciones.

En el distrito de Arraiján, la celebración se concentró en dos puntos clave: el sector de Vacamonte, donde marcharon más de 50 delegaciones, y la comunidad de El Tecal, que contó con más de 30 delegaciones participantes.