De acuerdo con información preliminar, la víctima había salido de su vivienda para tomar aire cuando fue sorprendida por varias personas que salieron de un herbazal cercano. Sin mediar palabras, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 31 años fue asesinado la noche del domingo 4 de enero frente a la puerta de su residencia, ubicada en la comunidad de Alto de los Portales de San Judas, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, en un hecho que vuelve a encender las alarmas por la violencia en la región.