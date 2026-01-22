Autoridades identifican a tres presuntos implicados tras robo en minisúper de Coclé

En las imágenes se observa a dos hombres armados ingresando a un minisúper ubicado a orillas de la vía Interamericana, en el sector de Río Grande, distrito de Penonomé, donde amenazaron al personal de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora, antes de darse a la fuga.