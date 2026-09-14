Las autoridades ambientales informaron que, hasta el momento, no han encontrado indicios concluyentes de contaminación. Durante la inspección no se detectaron olores inusuales, cambios en la coloración del agua ni mortandad de peces o camarones.

La Pintada, Coclé/La presencia de espuma en el río Blanco, ubicado en el corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, es investigada por las autoridades ambientales para determinar su origen.