Ciudad de Panamá/Un incendio de magnitud considerable fue controlado por miembros del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en el área de la antigua lechería, un sector que actualmente funciona como vertedero clandestino de llantas, en el área de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el capitán Alexander Pérez, alrededor de 10 unidades bomberiles se desplegaron en el sitio, debido a que gran parte del material combustible, principalmente llantas, se encuentra completamente incendiado.