Capturan en Colombia a alias 'Balín', presunto cabecilla de la pandilla SAM 23
La pandilla SAM 23 es considerada una de las estructuras criminales más violentas del país, con operación directa en el distrito de San Miguelito, donde se le vincula con diversos hechos delictivos.
Ciudad de Panamá, Panamá/Jean Carlo Valderrama, conocido con el alias de “Balín”, presunto cabecilla del grupo criminal SAM 23, fue ubicado y capturado en la ciudad de Medellín, Colombia, tras una coordinación internacional entre las autoridades panameñas y colombianas.