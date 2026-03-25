Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción, de la Procuraduría General de la Nación, a través de la realizó diligencia de inspección relacionada con el caso Fentanilo en la bodega de medicamentos de sustancias controladas de la Caja de Seguro Social (CSS) en Pedregal.

Lo anterior, producto de las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, por el proceso de prescripción del medicamento fentanilo en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, por posibles irregularidades en la custodia y dispensación del medicamento.