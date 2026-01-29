Ciudad de Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó este jueves 29 de enero la propuesta presentada por los partidos políticos sobre el sistema de votación en circuitos plurinominales, tras un acalorado debate que dividió opiniones entre los miembros de la comisión.

La votación finalizó con ocho votos a favor y seis en contra, imponiéndose la iniciativa de los partidos políticos sobre las propuestas alternativas presentadas por el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral.