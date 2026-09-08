El feminicidio de Selinda Córdoba ocurrió el 12 de octubre de 2025 en el parque de Pocrí, en Aguadulce. La joven universitaria de 21 años había denunciado amenazas de su expareja y contaba con una boleta de alejamiento.

Aguadulce, Coclé/Un hombre de 26 años fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de femicidio doloso agravado y violencia de género agravada, por la muerte de la joven universitaria Selinda Córdoba, ocurrida el 12 de octubre de 2025 en el parque del corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.