De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente se dedicaba a reclutar menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba a través de catálogos difundidos en páginas web y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 28 años fue aprehendido este martes 24 de marzo durante un allanamiento realizado en el distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de trata de personas, informó la Policía Nacional.