Ciudad de Panamá, Panamá/La bancada Vamos, que impulsó la citación del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, informó que ya fue remitido el cuestionario oficial a la entidad y se está a la espera de la confirmación de la fecha de comparecencia.