Diputados envían cuestionario al Idaan y espera comparecencia de su director
Así lo indicó este miércoles 21 de enero el diputado Roberto Zúñiga, presidente de dicha bancada, quien explicó que el documento fue enviado al director Villarreal, y contiene unas 50 preguntas relacionadas con la crisis del suministro de agua en distintas regiones del país.
Ciudad de Panamá, Panamá/La bancada Vamos, que impulsó la citación del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, informó que ya fue remitido el cuestionario oficial a la entidad y se está a la espera de la confirmación de la fecha de comparecencia.