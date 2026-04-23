El representante suplente del corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch, y el tesorero de la junta comunal de ese sector llegaron la mañana de este miércoles, alrededor de las 8:50 a.m., a la sede del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Colón, donde enfrentan una audiencia ante un juez de garantías. A la 1:00 p.m. de este jueves se tiene previsto que inicie la audiencia contra el exalcalde de Colón, Alex Lee.