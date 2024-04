El analista político y abogado, Rodrigo Noriega, fue uno de los tantos que reaccionaron a las declaraciones hechas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, ponente de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, por el partido Realizando Metas.

Arrocha dejó por sentado que el fallo del supremo de justicia no podría ser emitido antes de las elecciones generales el próximo 5 de mayo, debido a que no se cumplen los tiempos, aunque, también mencionó que la presidenta del colegiado puede llamar a sesiones extraordinarias.

Tras esto, las reacciones y opiniones no se han hecho esperar, Noriega, destacó que el pronunciamiento de Arrocha es un acto de transparencia, ya que, al no estar completo el pleno, no se puede presentar la propuesta del fallo, que tampoco está lista porque hace falta una documentación del Tribunal Electoral.