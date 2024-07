Burunga, Arraiján/En deplorables condiciones se encontró la representante de Burunga, en Arraiján, la junta comunal, mobiliarios y automóviles con los que cuenta, esto, luego de que el representante saliente no respetara el proceso de transición.

Lohannyz Gaitán, representante entrante de Burunga, manifestó que a uno de los vehículos se le dañó el embrague o ‘clutch’ cuando se encendió, y aunque entiende que ejercer el cargo y hacer un buen manejo de la junta local es un reto, la población tiene que saber cómo encontraron la casa, en qué se usaron sus recursos y qué fue lo que dejaron.

Gaitán dijo que solo hay una computadora y una impresora, sin papelerías. El espacio destinado para que niños de la comunidad que no cuentan con internet, ni computadoras vayan a hacer tareas, no tiene sillas porque están dañadas.

“Burunga va a avanzar, y se va a demostrar que con capacidad las cosas se pueden hacer”, expresó.

Mostró las instalaciones de la junta comunal, donde el baño está en mal estado, sin agua; y la falta de mantenimiento en el tanque séptico ha generado un problema de aguas servidas en los terrenos de la vecina.

Detalló que esta junta manejó un presupuesto de 24 mil dólares por funcionamiento y 110 mil dólares de descentralización, por lo que considera que no debe estar en esas condiciones. Además, se entregaba presupuesto para el Día de las Madres, el Día del Niño y otras actividades.

“Queremos que Burnga avance, nosotros queremos tener agua potable. Hay comunidades que tienen 23 días sin agua y se puede gestionar con el Idaan. Queremos aceras, viabilidad, que tenga parques dignos y para eso necesitamos una buena administración”, indicó.

Aprovechó para hacer un llamado a las empresas privadas a que apoyen esta gestión que quiere hacer las cosas bien.

Afirmó que no se le entregaron estados financieros, por lo que no se sabe en qué se gastó el dinero, aseverando que el proceder legal tiene la Contraloría. Agregó que su contable determinó que no existe un sistema de contabilidad, o sea, que no se sabe ni siquiera qué se adquirió en este tiempo.

Finalizó que ya está montada en el caballo y va a cabalgarlo de la mejor manera.

Información de Fabio Caballero