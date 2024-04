La entrega de auxilios económicos a familiares, empresarios y allegados del gobierno para aparentemente sufragar gastos de estudios superiores sigue generando opiniones en contra entre los panameños.

Los jóvenes consideran que no existen las mismas condiciones para todos, no todos tienen las mismas oportunidades y que, tal cual lo reza la Constitución panameña, no debe haber fueros, ni privilegios para nadie.

Se le preguntó a los jóvenes en las calles lo que opinaban de la situación y alegaron que cosas como esas lo único que hacen es desanimar, pues, hay quienes quieren hacer cosas buenas, pero no tiene el apoyo requerido.