Chiriquí/Un grupo de familiares y amigos de los jóvenes chiricanos que viajaron y quedaron en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania se reunió frente a la iglesia Sagrada Familia para solicitar agilizar las gestiones para su retorno a Panamá.

Según los familiares, algunos de los jóvenes aún no han podido ser ubicados, mientras que otros les han informado que serían enviados a misiones, lo que ha aumentado la preocupación.