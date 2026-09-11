Productores de plátano y otros sectores agrícolas de Bocas del Toro expusieron al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, las pérdidas y dificultades que enfrentan por las condiciones climáticas, en un contexto marcado por los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Bocas del Toro/Productores de la provincia de Bocas del Toro sostuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, para exponer las dificultades que enfrentan debido a las condiciones climáticas que han afectado la región y que están relacionadas con el fenómeno de El Niño.