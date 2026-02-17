Desde tempranas horas, el área de los culecos ha registrado una importante asistencia de público, mientras que en la avenida Balboa, específicamente en la zona de puestos de comida, también se observa un flujo constante de visitantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, organizado por la Alcaldía de Panamá con el respaldo del sector privado, entra en su jornada de cierre en la Cinta Costera, donde miles de personas se congregan para despedir las festividades.