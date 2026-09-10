Fuertes lluvias dejan viviendas afectadas y evacuaciones preventivas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

Las lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones en viviendas, principalmente por fuertes vientos, y obligaron a la evacuación preventiva de cuatro menores ante el aumento del nivel del río Dayra.

Las lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones en viviendas, principalmente por fuertes vientos, y obligaron a la evacuación preventiva de cuatro menores ante el aumento del nivel del río Dayra.

Bocas del Toro/Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas han dejado afectaciones en sectores de la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, particularmente en la región de Ñokribo, según reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

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