Con preocupación e incertidumbre se mantienen ganaderos y productores de la región de Azuero ante las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño, que ya empiezan a afectar las actividades agropecuarias.

Los productores aseguran que, aunque existen lineamientos y medidas de prevención por parte de las instituciones, la situación requiere acciones concretas para enfrentar la disminución de las fuentes de agua y la disponibilidad de pasto.