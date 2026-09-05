Accidente de una patrulla en Kuna Nega deja cinco heridos, entre ellos un niño de 12 años

Los vecinos del área expresaron preocupación por los riesgos que enfrentan debido a la ausencia de aceras y el tránsito de vehículos a alta velocidad.

Un siniestro vial registrado en la comunidad de Kuna Nega, específicamente en el sector de La 400 en la vía hacia La Paz, dejó un saldo de cinco personas heridas, entre las cuales se encuentran tres unidades de la Policía Nacional, una mujer y su hijo de 12 años.

El incidente ocurrió cuando el patrullero cayó a un barranco cercano a una quebrada tras perder el control en la vía. Al momento del impacto, la madre y el menor se encontraban a un costado de la carretera.

Estado de salud de los afectados

El menor de 12 años fue trasladado de urgencia al Hospital del Niño, donde permanece bajo observación médica tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza y ser sometido a exámenes craneales debido al golpe recibido.

Por su parte, la madre del menor recibió la alta médica durante la noche posterior al suceso. Los tres agentes policiales que viajaban en el vehículo brindando apoyo en la zona también resultaron con lesiones tras el vuelco.

Socavón en la vía y reclamos comunitarios por infraestructura

Residentes del sector de La 400 en Kuna Nega señalaron que el punto exacto donde ocurrió el accidente coincide con un socavón provocado por la erosión de la tierra, una condición de la carretera que la comunidad afirma haber denunciado previamente ante las autoridades.

Los vecinos del área expresaron preocupación por los riesgos diarios que enfrentan los peatones y estudiantes debido a la ausencia de aceras y el tránsito de vehículos a alta velocidad. Las autoridades competentes mantienen las investigaciones para determinar si el deterioro de la vía influyó en la pérdida de control del patrullero.

Ante las solicitudes de información sobre el estado de salud de los agentes lesionados y la versión oficial del hecho, la Policía Nacional no ofreció declaraciones.