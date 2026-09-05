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Adultos mayores aprenden a utilizar la tecnología en San Miguelito

Los participantes reciben gratuitamente orientación para utilizar el celular de manera segura, contactar a familiares ante una emergencia, acceder a los servicios de la biblioteca y fortalecer sus emprendimientos.

Adultos mayores aprenden a utilizar la tecnología en San Miguelito / TVN

San Miguelito/Aprender a utilizar el celular representa para un grupo de adultos mayores de San Miguelito una oportunidad para mantenerse actualizado, comunicarse con otras personas y desenvolverse con mayor seguridad en un entorno cada vez más digital.

Los participantes asisten a un taller gratuito en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, donde se familiarizan con el funcionamiento de sus dispositivos y aprenden a navegar de manera segura.

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La capacitación está dirigida a residentes del corregimiento de José Domingo Espinar y busca reducir el temor que algunas personas sienten frente a la tecnología, especialmente ante situaciones relacionadas con el hackeo de celulares.

Yamireyka Berhancourth explicó que durante las sesiones también se les enseña cómo llamar a un contacto de emergencia y acceder a los servicios de la biblioteca.

El propósito es que los participantes se sientan seguros al utilizar una herramienta que no solo les permite comunicarse con sus familiares y conocidos, sino también conectarse con el mundo.

“Siempre es bueno innovar”

Yanín Ordóñez es una de las participantes del taller. Decidió asistir porque quiere mantenerse actualizada y evitar quedarse atrás frente a los cambios tecnológicos.

Siempre es bueno innovar. Siempre nos dicen a los que tenemos más de 50 años que estamos obsoletos, pero eso no es cierto; por eso estoy aquí”, expresó.

Para otros participantes, aprender a desenvolverse en el entorno digital también puede ayudarles a mejorar sus actividades económicas.

Mario, quien se dedica al emprendimiento, busca ampliar sus conocimientos sobre mercadeo y ventas.

“Lo primero que más me interesa es crecer mucho más en marketing, ventas. El que da el salto digital y no se queda enclaustrado solamente en lo de atrás, sino que avanza, es el que tiene éxito”, manifestó.

A través de las distintas sesiones, los asistentes podrán explorar las funciones de sus celulares y adquirir conocimientos para utilizarlos con mayor confianza y seguridad.

Los organizadores invitaron a otras personas interesadas a participar en las capacitaciones gratuitas. Sin embargo, la información proporcionada no precisa las fechas, los horarios ni el procedimiento de inscripción.

Con información de Jorge Quirós.

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