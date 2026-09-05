Onda tropical 43 provocará tormentas de hasta muy fuerte intensidad durante el fin de semana

El aviso de vigilancia comprende todo Panamá y sus zonas marítimas. Existe riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos y quebradas. El aviso permanecerá vigente hasta las 6:00 p. m. del lunes 7 de septiembre de 2026.

Panamá/Un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas fue emitido para todo el territorio nacional y sus zonas marítimas ante el paso de la onda tropical No. 43.

El fenómeno comenzará a ingresar al istmo durante las primeras horas de este sábado 5 de septiembre, activando sistemas de bajas presiones circundantes y la vaguada monzónica.

Para este fin de semana se espera un incremento importante de la inestabilidad sobre varios sectores del país. El pronóstico contempla periodos de tormentas de hasta muy fuerte intensidad, capaces de generar acumulados significativos de lluvia e impactos puntuales.

La mayor probabilidad de estas condiciones se concentrará durante el sábado y el domingo.

En las áreas identificadas con nivel turquesa se recomienda mantener precaución por el riesgo de inundaciones puntuales, deslizamientos, crecidas de ríos y quebradas, anegaciones, ráfagas de viento y caída de árboles u objetos.

Para las zonas bajo nivel celeste se advierte sobre la posibilidad de anegaciones puntuales, ráfagas de viento y caída de árboles u objetos.

El aviso permanecerá vigente hasta las 6:00 p. m. del lunes 7 de septiembre de 2026.