En la conferencia de prensa estuvieron representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades de distintas instituciones del Estado participaron este martes en una conferencia de prensa interinstitucional, en la que se dieron a conocer proyectos de inversión que se ejecutarán durante este año con el objetivo de impulsar la generación de empleo en el país.