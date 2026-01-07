En paralelo, reiteró que el próximo 18 de enero la administración del servicio de recolección de basura regresará oficialmente al Municipio de San Miguelito, tras una intervención de emergencia liderada por el Gobierno Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, se encuentra prácticamente listo y será inaugurado próximamente, confirmó este miércoles el ministro de Metas y Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, tras realizar un recorrido de inspección por las instalaciones.